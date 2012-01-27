Сотрудники ГАИ Минска дарили пакеты с подарками случайным водителям

Новости Минска. Комплекты автоаксессуаров поджидали тех, чей талон пуст, чья аптечка укомплектована, а огнетушители и жилеты повышенной видимости - на своём месте. С подарком в руках каждый автоматически становился участником розыгрыша главного приза — 5 литров моторного масла, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель:

Очень приятный сюрприз, обычно от таких людей, в такой форме, ждёшь чего-то иного, но подарки - это здорово, придётся и дальше не нарушать!

Дмитрий Максюта, исполняющий обязанности начальника отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Мы хотим показать, что ГАИ не только штрафует нарушителей, но и поощряет добросовестных водителей, пусть это станет стимулом для них и в дальнейшем.