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Сотрудники ГАИ Минска дарили пакеты с подарками случайным водителям

27 января 2012 17:35
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Новости Минска. Комплекты автоаксессуаров поджидали тех,   чей талон пуст, чья аптечка укомплектована,  а огнетушители и жилеты повышенной видимости  - на своём месте.  С подарком в руках каждый автоматически становился участником розыгрыша главного приза — 5 литров моторного масла, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.       

Водитель:
Очень приятный сюрприз, обычно от таких   людей, в такой форме, ждёшь чего-то иного, но подарки  -  это здорово, придётся и дальше не нарушать! 

Дмитрий Максюта, исполняющий обязанности начальника  отдела по агитации и пропаганде  ГАИ  ГУВД Мингорисполкома:
Мы хотим показать, что ГАИ не только штрафует нарушителей, но и поощряет добросовестных водителей, пусть это станет стимулом для них и в дальнейшем.  

# общество

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