Сотрудники ГАИ четырех стран соревнуются в пресечении нарушений ПДД

Двенадцатый республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства сотрудников дорожно-патрульной службы ГАИ пройдет 24-26 июня в Полоцке.

Цели проведения смотра-конкурса — совершенствование сотрудниками ГАИ умений и навыков предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения, пропаганда среди населения безопасного движения на дорогах, а также обмен опытом с зарубежными коллегами.

Традиционно в соревнованиях примут участие представители МВД Беларуси, России, Украины, Литвы и Молдовы. Программа проведения мероприятия включает 10 дисциплин, в том числе ручное регулирование в реальной дорожной обстановке, скоростное маневрирование на легковом автомобиле и мотоцикле, владение боевыми приемами борьбы, огневая подготовка, сообщает БЕЛТА.