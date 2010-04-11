Сотрудникам завода Carlsberg запретили пить пиво за работой

Руководство пивоваренного завода Carlsberg в Дании запретило сотрудникам пить пиво в течение рабочего дня, сообщает Associated Press. Новые правила уже привели к массовым забастовкам рабочих.

Согласно распоряжению администрации предприятия, сотрудникам завода позволено пить пиво только во время обеда и лишь в столовой. Раньше рабочие могли употреблять этот напиток целыми днями: кулеры с пивом были размещены на всей территории завода. При этом, однако, сотрудникам предприятия было запрещено появляться на работе пьяными.

Новые правила вступили в силу 1 апреля, пишет Lenta.ru. Рабочие восприняли их с недовольством, и уже через несколько дней объявили забастовку, в которой приняли участие около 800 человек.

К забастовке присоединились водители грузовиков Carlsberg, хотя их запрет не коснулся. Водителям, как и прежде, разрешено брать из столовой три порции пива, поскольку часто у них не хватает времени нормально пообедать. Руководство завода подчеркивает, что на всех грузовиках Carlsberg установлена специальная система, которая не позволит двигателю завестись, если водитель превысил допустимую норму употребления алкогольных напитков.