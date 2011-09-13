Сотрудник минского ГАИ Сергей Зараник прошел в следующий тур российского шоу «Минута славы»

Россияне увидели этот потрясающий номер впервые и были просто в восторге. Судя по лицам зрителей в студии – такого им не доводилось видеть никогда. Два члена жюри проголосовали «за», один «против». По условиям конкурса белорус проходит в следующий тур. Он продолжит бороться за главный приз – один миллион рублей РФ. Официальная должность белорусского участника «Минуты славы» – командир взвода ДПС СП по обеспечению дорожной безопасности ГАИ ГУВД Мингорисполкома. В Беларуси номер «Танцующий регулировщик» Сергей Зараник демонстрирует уже много лет. Его можно увидеть едва ли не на всех мероприятиях с участием ГАИ и милиции, на городских праздниках и фестивалях, пишет «Интерфакс».