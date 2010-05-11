Сотрудник ФСБ устроил стрельбу из табельного оружия в Москве

Сотрудник ФСБ устроил стрельбу из табельного оружия и ранил мужчину на юге Москвы.

Там отметили, что инцидент произошел у входа на станцию метро «Варшавская» накануне в 23.10 по московскому времени.

У оперуполномоченного центрального аппарата ФСБ, который находился в нетрезвом состоянии, произошел конфликт с мужчиной, во время которого капитан достал табельный пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

Мужчина получил ранение в ногу и был госпитализирован. По факту случившегося проводится расследование.