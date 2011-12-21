Сотрудник белорусского банка вынес из хранилища полмиллиона долларов

Полмиллиона долларов похищено из хранилища одного из коммерческих банков столицы. Это рекордная сумма для Беларуси. Как выяснилось, громкая история корнями уходит в август. А вот известно о ней стало только сейчас. К крупному хищению имеет отношение бывший сотрудник самого банка.

Эффектной погони и стрельбы в Минске, конечно, не было. По долгу службы сейчас подозреваемый тогда имел доступ ко всему наличному обороту банка. Так что, «сработал» без шума и пыли, даже о недостаче узнали не сразу.

Стоит отметить, что с таким прецедентом в Беларуси столкнулись впервые. До этого в прессе звучали максимум подробности ограблений обменных пунктов. А на банкиров если и заводились уголовные дела, то за незаконные финансовые операции. Самый же простой метод — взять деньги прямо из хранилища — взял, да и сработал. Но долго продержать у себя полмиллиона долларов преступнику не удалось. Слишком много нюансов указывали именно на него.

По информации банка, на этого человека еще до инцидента поступали жалобы в милицию о невозврате долгов. Тогда завели даже уголовное дело. Не исключено, что как раз крупные долги заставили сотрудника банка воспользоваться кассой. После ревизии которой и стало известно, что деньги пропали. А именно: 70 миллионов белорусских рублей, более 850 тысяч российских, 388 тысяч долларов и 51 тысяча евро.

Дмитрий Михалевич, председатель правления банка:

Руководство банка сочло правильным передать материалы данного инцидента в правоохранительные органы для того, чтобы те дали соответствующую правовую оценку действиям бывшего сотрудника. Материалы находились в расследовании, и, как нам стало известно, было возбуждено уголовное дело.

Буквально за три дня весь ущерб был полностью возмещен. По понятным причинам возмутилось и руководство банка: причастного к краже сотрудника уволили сразу же в связи с утратой доверия. Процедура формальная, поскольку тут же стартовала другая: было заведено еще одно уголовное дело. Причем, статья уже куда более серьезная: хищение с помощью служебных полномочий. И предполагает она по закону до 15 лет заключения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».