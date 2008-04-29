Сотрудничество СМИ Союзного государства закрепят на законодательном уровне

Об этом сегодня заявили на третьем белорусском информационном форуме.

Каким должно быть информационное поле России и Беларуси, а также насколько опасна глобализация – споры на горячие темы разгорались сегодня весь день в Национальной библиотеки страны. Здесь собрались несколько сотен представителей СМИ как нашей республики, так и стран СНГ и Балтии, а также Китая. Корифеи журналистского дела высказывали свои точки зрения: за – ответственность журналиста за каждое слово и против – однополярного мироустройства как главной угрозы независимости и суверенитета государства.



Информационный форум проходит в рамках международной выставки "СМИ в Беларуси". На экспозиции телеканал СТВ презентовал сегодня свои развлекательные проекты: начиная от самой ранней программы в эфирной сетке "Утро. Студия хорошего настроения" и заканчивая еженедельным ночным проектом "По полной программе". Масса импровизаций, заряд положительной энергии и, конечно же, призы зрителям.

