Прямой эфир

Сотрудничество между Белорусской православной церковью и органами госуправления должно стать еще более плодотворным

19 апреля 2010 13:50
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Такое мнение высказал Митрополит Минский и Слуцкий Филарет на заседании координационного совета.

Сегодня православная церковь сотрудничает с 14 министерствами и ведомствами. Также есть соглашения с Национальной Академией наук и Союзом писателей. Глобальный проект реализуется и с Министерством обороны — на территории воинских частей строятся храмы. Немало соглашений у церкви и с Министерством информации.

Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей при Совете министров Республики Беларусь:
Это предоставление эфира для церковнослужителей, подготовка различных печатных изданий. И не только на коммерческой основе, есть и другие методы. Это совместные программы для молодежи и студентов. Вот это и есть конкретные действия, которые характеризуют нужность и важность данного соглашения.

# общество

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