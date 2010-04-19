Сотрудничество между Белорусской православной церковью и органами госуправления должно стать еще более плодотворным

Такое мнение высказал Митрополит Минский и Слуцкий Филарет на заседании координационного совета.

Сегодня православная церковь сотрудничает с 14 министерствами и ведомствами. Также есть соглашения с Национальной Академией наук и Союзом писателей. Глобальный проект реализуется и с Министерством обороны — на территории воинских частей строятся храмы. Немало соглашений у церкви и с Министерством информации.

Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей при Совете министров Республики Беларусь:

Это предоставление эфира для церковнослужителей, подготовка различных печатных изданий. И не только на коммерческой основе, есть и другие методы. Это совместные программы для молодежи и студентов. Вот это и есть конкретные действия, которые характеризуют нужность и важность данного соглашения.