Сотрудничество Беларуси и Италии в сфере оздоровления детей будет продолжено

Более того, оно станет еще более тесным. Об этом сообщил временный поверенный посольства Итальянской Республики в Беларуси Луиджи Питтоло.Сегодня он посетил "Белорусский фонд милосердия и здоровья" по случаю 20-летия этой старейшей общественной благотворительной организации страны. Синьор Питолло отметил: итальянские волонтеры – постоянные гости в интернатах и детских домах Беларуси. За годы белорусско-итальянской дружбы, более восьми тысяч детей-сирот и инвалидов, побывали в солнечной Италии. На юбилей "Белорусского фонда милосердия и здоровья" и сегодня итальянцы приехали не с пустыми руками и с надеждой на дальнейшее, еще более плодотворное, сотрудничество.