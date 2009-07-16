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Сотрудиники ГАИ показательно задержали преступника

16 июля 2009 13:36
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В Беларуси пока не уменьшилось количество ДТП, в которых гибнут и получают ранения пешеходы.

Правоохранителей беспокоит тот факт, что зачастую нарушители покидают место аварии. Этой теме ГАИ республики посвятило специальную акцию «Останься человеком».

Статистика такова, что за полгода с места происшествия скрылись 275 водителей, погибших пешеходов — 59. Это на 13% больше, чем в прошлом году.

Сегодня на автодороге «Заславль-Колодищи» желающие наблюдали показательное задержание преступника. Таким образом оперативники призывают водителей к сознательности и надеются избежать множества нелепых жертв.

# общество

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