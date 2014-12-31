Новости Беларуси. Сотни подарков для детей-сирот и инвалидов собрали во время традиционной благотворительной акции в Жодино.

Накануне праздников в торговых центрах города можно было открыть конверты с сокровенными желаниями детей и выполнить их мечты. В 2014 году организаторы акции собрали рекорд количество подарков. Каждый малый получит не менее трех сюрпризы.

Уже который год подряд жодинцы доказывают, что хорошие сердца – главный подарок в Новый год. Праздничные пакеты достанутся детям не только из Жодино, а и из других районов Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Светлана Буглак, волонтер:

В нашей торговой точке универмага мы раздали около 200 писем, получили очень много подарков. Были такие подарки, как велосипед, роликовые коньки. И даже попугай живой. Все подарки будут направлены детям.

Виктор Жебко, организатор акции:

«Дерево чудес» уже стало традицией. Шесть лет подряд перед Новым годом люди, помимо всяких покупок к новогоднему столу, подарков дорогим и любимым людям, подходят к этим елкам, срывают письмо и делают пусть небольшой, но все-таки какой-то подарочек тем, что действительно в нем нуждается. То есть каждый жодинец, житель нашего города – это своеобразный личный Дед Мороз для того или иного ребенка, который написал письмо.