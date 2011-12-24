Сотни Дедов Морозов и Снегурочек прошли по улицам Минска

Парад открыл программу празднования Нового года и Рождества. Организаторы решили не менять в нынешнем году маршрут шествия. Оно началось в полдень с зажжения главной ёлки страны. По дороге герои праздника пели песни, раздавали детям конфеты и поздравляли всех прохожих с наступающими праздниками.

Длинная сказочная колонна прошла от Октябрьской площади до Дворца спорта. Однако, шагать решили не все. Самые шустрые и хитрые дедушки передвигались на цирковом паровозике. А для главных Деда Мороза и Снегурочки взамен традиционной тройке лошадей соорудили сани на колёсах.

К внешнему виду зимних волшебников особенное отношение. Яркие костюмы, пушистые белые бороды и красные носы — визитная карточка парада. К Морозам и Снегуркам присоединились герои из разных сказок. Особое внимание зрителей привлекли самые видные участники шествия — актёры на ходулях.

Парад Дедов Морозов и Снегурочек уже 11 лет подряд открывает в Минске празднование Нового года и Рождества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот раз маршрут от елки до елки преодолели за час. Но только на финише стало ясно: главные герои праздника не «белобородые», а Золотой Дракон — символ грядущего года.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

В этом году 760 человек — представители от всех 9 административных районов Минска. Самое главное, что количество участников становится всё больше. Можно сказать, что скоро уже будет конкурсный отбор. Отличное мероприятие, отличный старт новогодним праздникам.

Финальным аккордом шествия стало фаер-шоу. Люди затаили дыхание от восторга, а организаторы вздохнули с облегчением.

Парад Дедов Морозов и Снегурочек в Минске