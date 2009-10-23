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Сотни большегрузных машин в Красноярском крае почти неделю стоят в гигантской пробке

23 октября 2009 11:50
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Затор образовался из-за ремонта дорожного полотна. Обильные снегопады и перепады температур превратили участок дороги в непроходимое болото.

Чтобы восстановить трассу в грязь кладут бетонные плиты. Пока удалось открыть только одну полосу. Закончить ремонт проезжей части дорожники рассчитывают к завтрашнему утру. А на ликвидацию пробки потребуются как минимум сутки.

Люди теряют терпение и деньги. Многие водители, находясь в заторе, узнали, что стали безработными – за то, что не доставили скоропортящийся товар вовремя. Войти в их положение работодатели не захотели. Отметим, легковой транспорт и пассажирские автобусы проходили разрушенный участок дороги в объезд.

# общество

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