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Состояние здоровья белорусских школьников в последние два года улучшилось

22 февраля 2008 17:11
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Комфортнее стали и условия в учебных заведениях. В год здоровья ещё больше внимания уделят физическому состоянию детей .

В столичной 37-й школе приобщить старшеклассников к здоровому образу жизни помогает психолог. С хорошим настроением можно и физическими упражнениями заняться. В школе есть лыжная база: коньки и лыжи школьники берут напрокат. Есть и тренажерный зал - можно заниматься в свободное время. Но и это еще не все.

Всевозможные акции против сигарет, алкоголя и других социальных зол, по мнению специалистов, сейчас особенно актуальны. И проводить их нужно регулярно. Десятиклассник Алексей занялся спортом и раз и навсегда отказался от вредных привычек именно благодаря таким акциям. Более того - даже с профессией определился. 

Сказав "да" здоровью, отказались от школьных перегрузок. Содержание учебного материала теперь соответствует возрасту ребенка.

# общество

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