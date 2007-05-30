Состоялся второй экзаменационный раунд

Учащиеся 11-12 классов сдали письменный экзамен по математике.

Всего в нынешнем году аттестаты о среднем образовании в Беларуси получат более 94 тысяч юношей и девушек. Напомним, по программам 12-летки первоклассники начали заниматься в 1998 году. Тогда же стартовал эксперимент по апробации новых учебных программ в пятых классах 20 школ республики. Кроме математики выпускникам предстоит сдать еще письменно изложение по белорусскому или русскому языку, а тем учащимся, которые изучали русский язык на углубленном уровне, - отзыв на литературное произведение. Третий экзамен выпускники выберут сами, и сдавать его будут только в устной форме.

Минск бьет все рекорды по количеству желающих испытать свои знания. Более трети всех абитуриентов зарегистрировались для прохождения Централизованного тестирования в столице. В центры регистрации уже подали свои документы более 490 тысяч абитуриентов и это больше, чем в прошлом году. Между тем, в других городах страны также созданы все условия для испытаний, и абитуриентам нет смысла ехать в Минск, чтобы сдавать ЦТ. В вузах, центрах тестирования, а также в Министерстве образования открыты "горячие телефонные линии". По всем вопросам абитуриенты могут обращаться по телефону 200-84-70.

Напомним, регистрация на централизованное тестирование закачивается 1 июня в 20 часов. Испытания начинаются 12 июня - тестированием по белорусскому языку.