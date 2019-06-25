Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Владимиром Путиным

Новости Беларуси. Пятый день соревнований II Европейских игр и уже практически полпути пройдено к финишу мультифорума. Напомним, что церемония закрытия состоится 30 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее посетят и многочисленные зарубежные гости.

Сегодня, 25 июня, Александр Лукашенко в телефонном разговоре пригласил своего коллегу Владимира Путина принять участие в церемонии закрытия Игр. Также лидеры двух стран кратко обсудили двустороннюю повестку дня.

«Мы встретимся и поговорим». Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным