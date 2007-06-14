Состоялась репетиция театрализованного шествия в День Независимости Беларуси

На стадионе в футбольном манеже прошли репетиции торжественного театрализованного шествия, которое состоится 3 июля.

Шествие будет проходить от перекрёстка Старовиленский и Машерова до улицы Тимирязева, и будет посвящено Году ребёнка. Колонну украсят так называемые символы детства - кочан капусты и аист. В составе участников шествия будет большое количество детей.

Организаторы обещают сделать это мероприятие увлекательным. Чтобы не только участники, но и зрители получили удовольствие. "Мы посвящаем это шествие нашему государству, чтобы оно было красивым, сильным и могучим", - сказал главный режиссёр-постановщик, заслуженный деятель искусств РБ Николай Дудченко.