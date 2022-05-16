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Состоится встреча лидеров стран ОДКБ. Лукашенко направился на переговоры в Москву

16 мая 2022 06:26
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Визит в Российскую Федерацию открывает рабочую неделю главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 16 мая Александр Лукашенко направился в Москву, где проведет переговоры с Владимиром Путиным и примет участие во встрече лидеров стран ОДКБ. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.

Состоится встреча лидеров стран ОДКБ. Лукашенко направился на переговоры в Москву-1

Помимо юбилейной тематики, лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам складывающейся обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы. В двустороннем формате запланированы переговоры Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. В центре внимания глав государств – экономика. Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, одной из главных тем предстоящей встречи станет развитие кооперации и совместная работа над импортозамещением.

# Международная политика # общество # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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