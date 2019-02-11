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Составлена электронная карта Минска, на которую нанесены все точки, где живут люди. Зачем?

11 февраля 2019 09:57
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В истории независимой Республики Беларусь уже состоялись две переписи населения. Первая – в 1999 году, вторая – в 2009. Ровно через десять лет, в октябре 2019 года, нас ждет третья такая кампания. А пока её проведение отрабатывают во время пробного этапа.

Составлена электронная карта Минска, на которую нанесены все точки, где живут люди. Зачем?-1

Елена Павлюкович, заместитель начальника Главного статистического управления г. Минска начальник отдела демографической статистики и переписи населения:
Сотрудники Главного статистического управления города Минска приступили к тестированию программного продукта, предназначенного специально для загрузки в планшетные компьютеры для переписчиков.

Бумажные листы с вопросами остаются в прошлом. Семейное положение, национальность, уровень образования и источник доходов. Улучшить качество получаемых ответов помогут электронные носители. С согласия гражданина переписчик сможет ввести идентификационный номер гражданина и переписной документ будет автоматически частично заполнен. Впервые появится ещё один способ быстро пройти перепись – самостоятельно через Интернет.

Составлена электронная карта Минска, на которую нанесены все точки, где живут люди. Зачем?-4

Елена Павлюкович:
Также ежедневно с 9 до 21 будут работать стационарные переписные участки, можно будет прийти туда самостоятельно, или воспользоваться традиционным способом – дождаться переписчика у себя дома.

Составлена электронная карта Минска, на которую нанесены все точки, где живут люди. Зачем?-7

Сегодня уже готова электронная карта города, на которую нанесены все здания и адресные точки, где проживают или могут проживать граждане.

Павел Слесарев, главный специалист отдела демографической статистики и переписи населения Главного статистического управления г. Минска:
Что позволит в будущем сократить время на опросы наших граждан и лиц без гражданства, и систематизирует будущий процесс обработки информации.

Составлена электронная карта Минска, на которую нанесены все точки, где живут люди. Зачем?-10

Регистраторы сделали отметки о состоянии паспортов зданий и расположении их на карте, добавили новые построенные и удалили снесённые. Всего в столице проверены более двадцати трёх тысяч строений.

Елена Павлюкович:
Несмотря на то, что подготовка к переписи вступила в свою активную фазу, хочу обратить внимание на то, что до октября не предусмотрен ни подомовой, ни поквартирный обход.

Составлена электронная карта Минска, на которую нанесены все точки, где живут люди. Зачем?-13

Перепись населения Республики Беларусь-2019 пройдёт с 4 по 30 октября.

# общество # общество # Фотофакт # общество

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