Составлена электронная карта Минска, на которую нанесены все точки, где живут люди. Зачем?

В истории независимой Республики Беларусь уже состоялись две переписи населения. Первая – в 1999 году, вторая – в 2009. Ровно через десять лет, в октябре 2019 года, нас ждет третья такая кампания. А пока её проведение отрабатывают во время пробного этапа.

Елена Павлюкович, заместитель начальника Главного статистического управления г. Минска – начальник отдела демографической статистики и переписи населения:

Сотрудники Главного статистического управления города Минска приступили к тестированию программного продукта, предназначенного специально для загрузки в планшетные компьютеры для переписчиков. Бумажные листы с вопросами остаются в прошлом. Семейное положение, национальность, уровень образования и источник доходов. Улучшить качество получаемых ответов помогут электронные носители. С согласия гражданина переписчик сможет ввести идентификационный номер гражданина и переписной документ будет автоматически частично заполнен. Впервые появится ещё один способ быстро пройти перепись – самостоятельно через Интернет.

Елена Павлюкович:

Также ежедневно с 9 до 21 будут работать стационарные переписные участки, можно будет прийти туда самостоятельно, или воспользоваться традиционным способом – дождаться переписчика у себя дома.

Сегодня уже готова электронная карта города, на которую нанесены все здания и адресные точки, где проживают или могут проживать граждане. Павел Слесарев, главный специалист отдела демографической статистики и переписи населения Главного статистического управления г. Минска:

Что позволит в будущем сократить время на опросы наших граждан и лиц без гражданства, и систематизирует будущий процесс обработки информации.

Регистраторы сделали отметки о состоянии паспортов зданий и расположении их на карте, добавили новые построенные и удалили снесённые. Всего в столице проверены более двадцати трёх тысяч строений. Елена Павлюкович:

Несмотря на то, что подготовка к переписи вступила в свою активную фазу, хочу обратить внимание на то, что до октября не предусмотрен ни подомовой, ни поквартирный обход.