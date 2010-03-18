Составлен фоторобот подозреваемого в убийстве кассира обменника «Абсолютбанка» в Минске

Установлены его биологические и антропологические характеристики и генотип на орудии преступления - ноже.

Предполагаемый убийца — молодой человек в возрасте 30-36 лет, высокого роста, предположительно на левой щеке родинка. Был одет в вязаную черную шапку, черную куртку на молнии, темно-серые брюки, кожаные черные перчатки, при себе имел рюкзак.

Напомним, 10 декабря 2009 года в столичном универсаме «Автозаводской» по улице Варвашени был обнаружен труп кассира обменного пункта валют. Тело 21-летней минчанки обнаружил водитель-инкассатор, который и позвонил в милицию. Из обменного пункта было похищено около 35 миллионов белорусских рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.