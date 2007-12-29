Соседи поневоле:

По иронии судьбы 16 лет назад два поселка с похожими названиями: украинская "Добрянка" и белорусская "Поддобрянка" оказались в разных государствах. Однако, это не нарушило родственных и дружеских связей сельчан.

В 1991 после развала Советского Союза граница между Беларусью и Украиной пролегла по реке Немыльне, разделив не только государства, но и жителей двух населенных пунктов: трехтысячного украинского поселка "Добрянка" и небольшой белорусской деревни "Поддобрянка"

Украинка, Наталья Вежневец, всю жизнь прожила в Беларуси. А вот ее дочь вернулась на мамину Родину - вышла замуж на Украине в соседней "Добрянке". Живет правда в нескольких сотнях метров от отчего дома, но заграницей у матери бывает регулярно.

Такие родственные связи здесь практически в каждом дворе, а поэтому местные жители границу переходят по нескольку раз в день. Упростить ситуацию, призван упрощенный пункт пропуска. Вот уже почти 10 лет через пограничный пункт ежедневно проходит 500 человек.

