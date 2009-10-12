Сорос вложит 1 млрд. долларов в поиски «чистой» энергии

Известный финансист-миллиардер и филантроп Джордж Сорос заявил о своем намерении вложить более 1 млрд. долларов в развитие технологий по производству «чистой» энергии, которая должна помочь в борьбе с изменением климата.

В субботу в своем выступлении в Копенгагене Сорос объявил о создании организации под названием Climate Policy Initiative, которой он будет ежегодно в течение десяти лет выделять по 10 млн долларов.

Занимающий 29-ю строчку в рейтинге самых богатых людей планеты, по версии влиятельного журнала Forbes, Сорос уже держит в портфеле своих активов ограниченные инвестиции в венчурные предприятия по разработке «чистых» технологий, подчеркивает издание. «Я буду искать и возможности, которые принесут прибыль, - пояснил он, - но также я буду настаивать и на том, чтобы эти вложения внесли реальный вклад в дело решения проблемы изменения климата».

Организация Climate Policy Initiative, которая формально начнет свою работу в следующем месяце в Берлине, займется преимущественно вопросами эффективности и контролем над внедрением новых технологий. Как сообщается, штаб-квартира новой международной мониторинговой организации будет находиться в Сан-Франциско, а ее главой станет профессор Стэнфордского университета Томас Хеллер.

NEWSru.com пишет, что Сорос произнес свою речь на следующий день после того, как накануне переговоры по климату зашли в тупик в Бангкоке, и всего за 57 дней до саммита в Копенгагене, где мировые лидеры предпримут попытку подписать новый договор в этой области.

«Глобальное потепление - политическая проблема, - заметил финансист в своем выступлении, - с наукой все ясно, куда менее ясно, продемонстрируют ли мировые лидеры политическую волю, необходимую для решения этой проблемы».