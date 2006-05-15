Сориентироваться абитуриенту поможет плазменный экран

Для абитуриентов-2006 впервые в Минске у главного корпуса Белорусского государственного университета установлен плазменный экран. На нем размещена информация о количестве мест в пунктах тестирования.

Каждые три минуты будущие студенты получают обновленные сведения о количестве оставшихся свободных мест во всех девяти столичных пунктах регистрации. Напомним, что пункты приема документов на регистрацию по централизованному тестированию работают с 8.00 до 20.00 по будням, а также все субботы и в последнее воскресенье мая.