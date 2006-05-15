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Сориентироваться абитуриенту поможет плазменный экран

15 мая 2006 08:55
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Для абитуриентов-2006 впервые в Минске у главного корпуса Белорусского государственного университета установлен плазменный экран. На нем размещена информация о количестве мест в пунктах тестирования.
Каждые три минуты будущие студенты получают обновленные сведения о количестве оставшихся свободных мест во всех девяти столичных пунктах регистрации. Напомним, что  пункты приема документов  на регистрацию по централизованному тестированию работают с 8.00 до 20.00 по будням,  а также все субботы и  в последнее воскресенье  мая.
# общество

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