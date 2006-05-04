Соревнуются лесорубы

Лесорубы Беларуси принимают участие в открытом чемпионате вальщиков леса Литвы, который проходит в Каунасе.В составе белорусской команды известные лесорубы, в том числе и абсолютный чемпион Беларуси прошлого года Мечислав Гирень из Волковысского лесхоза. Состав команды определился в ходе двух отборочных туров, которые проводились в апреле. В дальнейших планах подготовки сборной - участие в открытых чемпионатах лесорубов Латвии, России и Украины.

В ходе этих соревнований, а также областных, которые проводятся по графику, будет определен окончательный состав национальной команды для участия в мировом чемпионате лесорубов в Эстонии. Нынешние соревнования - проверка готовности и бойцовских качеств белорусской сборной перед выступлением на мировом уровне. Для членов национальной команды важно одержать победу в соревнованиях, которые проходят не в родных <стенах>.