«Соответствует всем стандартам». Кухарев оценил объёмы заготовленных овощей и фруктов для белорусов

Новости Беларуси. Стабфонды на зиму сформированы полном объеме. В урожайных запасах на столичном предприятии «Партизанское» почти 4 тысячи тонн картофеля. В ассортименте также капуста – почти 1 000 тонн, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Практически столько же заготовили и лука, а еще свекла и морковь. Также на складах порядка 900 тонн яблок. Чтобы плодоовощная продукция долго оставалась качественной, создан особый микроклимат. Для каждой культуры – специальные камеры.

Предприятие посетил мэр Минска Владимир Кухарев и оценил объемы заготовленных овощей и фруктов, а также условия их хранения.