«Соответствует всем стандартам». Кухарев оценил объёмы заготовленных овощей и фруктов для белорусов
Новости Беларуси. Стабфонды на зиму сформированы полном объеме. В урожайных запасах на столичном предприятии «Партизанское» почти 4 тысячи тонн картофеля. В ассортименте также капуста – почти 1 000 тонн, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Практически столько же заготовили и лука, а еще свекла и морковь. Также на складах порядка 900 тонн яблок. Чтобы плодоовощная продукция долго оставалась качественной, создан особый микроклимат. Для каждой культуры – специальные камеры.
Предприятие посетил мэр Минска Владимир Кухарев и оценил объемы заготовленных овощей и фруктов, а также условия их хранения.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
На сегодня наша страна в полном объеме обеспечивает сельскохозяйственной продукцией – хорошая, качественная, проверенная продукция, которая пользуется спросом не только у нас в стране, но и за рубежом. Эта продукция проверена и на нитраты, по всем параметрам она соответствует всем стандартам. И сегодня она, конечно же, полезна для каждого из нас.
Урожайный фонд уже начали использовать, в первую очередь – детские сады и комбинаты школьного питания, а также медучреждения. Кроме того, овощи и фрукты поступают в торговые сети. И это дает импортозамещающий эффект. Урожай будет храниться до начала лета.