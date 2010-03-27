Сообщник белорусских и российских киберпреступников осужден в США за крупные хищения денег

В США к 20 годам тюрьмы приговорен житель Майами Алберт Гонсалес – киберпреступник, похитивший не один миллион долларов.

На судебном заседании было заявлено, что Гонсалес украл столько денег, сколько до этого не похищал ни один американский киберпреступник. Причем осужденный ранее получал денежные вознаграждения от секретных служб США за информацию о других хакерах. Однако потом сам попал в руки правоохранителей. Он признал часть своей вины, а также добровольно передал государству нажитую преступным путем машину, кольцо с бриллиантом, другие дорогие вещи и крупную сумму $1 млн.

Гонсалесу вместе с российскими киберпреступниками удалось похитить данные 130 млн. банковских карт и заработать на этом огромное состояние. Его жертвами стали более двух с половиной сотен компаний США, среди которых платежная система Heartland Payment Systems, сеть продуктовых супермаркетов 7-Eleven и т.д.

Житель Майами входил в контакт и сотрудничал с хакерами из разных стран, в том числе с печально известным на весь мир белорусом Сергеем Павловичем, который также неоднократно судим за подобные преступления. Кроме того, Павлович проходил свидетелем по уголовному делу бывшего первого заместителя начальника управления «К» МВД Беларуси Сергея Новика. Последний был приговорен к 12 годам лишения свободы за то, что склонял еще одного белорусского киберпреступника Буенкова к совершению хищений денежных средств из банкоматов, сообщает БелТА.