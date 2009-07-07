Сообщить о дедовщине можно на сайте Генпрокуратуры Беларуси

С целью повышения эффективности борьбы с возможными негативными проявлениями, оперативного реагирования на соответствующие сообщения и заявления граждан на официальном сайте Генеральной прокуратуры Беларуси открыт специальный раздел «За законность в войсках».

Посетителям этого раздела сайта предлагается направлять свои сообщения о противоправных проявлениях, связанных с нарушениями уставных правил взаимоотношений, травматизмом и иными правонарушениями военнослужащих на электронный адрес почты vto2009@mail.ru или информировать по телефонам 203-59-36, 203-79-86.

После тщательной проверки полученных сведений им будет дана надлежащая правовая оценка.

В конце 2008 года Генеральная прокуратура на своем официальном сайте открыла рубрику по приему сообщений о готовящихся или совершенных коррупционных преступлениях.

Посетителям сайта Генпрокуратуры предлагается оставлять свои сообщения о фактах взяточничества или иных коррупционных преступлениях, с которыми они сталкивались непосредственно, совершенных представителями органов власти, в том числе правоохранительных органов или судов, должностными лицами предприятий и организаций.

Генпрокуратура также обращает внимание на то, что граждане несут уголовную ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления или клевету, соединенную с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, сообщает БЕЛТА.