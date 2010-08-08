Сообщения белорусских синоптиков в последнее время все больше напоминают сводки боевых действий

На протяжении двух последних дней жара в нашей стране бьёт все мыслимые и немыслимые рекорды. Температурные максимумы в разных городах республики зафиксированы не только в пятницу, но и накануне.

Сегодня метеорологи пока в ожидании высоких градусов, хотя предупреждают о приближении циклона из Европы. Под влиянием холодного атмосферного фронта уже уменьшается жара на западе Беларуси, а в ближайшие часы здесь ожидаются грозовые дожди, кое-где сильные ливни, град и шквалистый ветер.

Восточная же половина республики по-прежнему останется недосягаемой для циклона, а потому снижение температуры и дожди здесь маловероятны. Завтра влияние атмосферного фронта распространится и на центральные районы, хотя на востоке будет по-прежнему знойно.

В условиях, когда север, восток и юго-восток Беларуси находится в зоне аномальных, практически запредельных для наших широт, температур, отдых на природе и особенно посещение лесов может обернуться настоящей катастрофой. В усиленном режиме сейчас работают большинство сотрудников лесничеств этих регионов. Для предотвращения возгорания торфяников и лесов, в рейды вышел практически весь личный состав. Причем, наблюдение ведётся не только с земли, но и с воздуха.

Сергей Красицкий, главный лесничий Лиозненского лесхоза:

Пожарная обстановка критическая: температура очень высокая, поэтому вся лесная охрана находится в усиленном режиме, проводятся рейдовые мероприятия вместе с сотрудниками милиции, сотрудниками МЧС. Выезжаем в лесные массивы. Проезжаем все центральные дороги. Наблюдение также ведет Беллесавиа —вертолеты и самолеты полностью просматривают территорию.