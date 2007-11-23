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Солярий для лошадей

23 ноября 2007 20:44
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В Могилеве солнечные ванны теперь будут принимать лошади.

Правда, предназначение ультрафиолетовых лучей в данном случае несколько иное. Обитатели манежа принимают их не ради красоты, а в лечебных целях.

Из 90 обитателей могилевских конюшен солнечные ванны опробовали лишь
несколько особей. Оборудование для лошадиного солярия привезли совсем недавно.

В республике солярии для лошадей были пока только в столице. Правда,
парнокопытные в них не загорают. Да и принимают ультрафиолетовые ванны
исключительно после водных процедур.

Сеанс солнечных ванн непродолжителен - 5-10 минут. Так что три посещения солярия в неделю каждой лошади гарантированы.

# общество

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