Солнце в дымке предвещает сильную метель. О каких приметах конца декабря нужно знать?
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 19 декабря церковь чтит память святителя Николая. В народе его прозвали Никола Зимний. Считалось, какой день на Николу, таким будет и 22 мая. Иней 19 декабря – к богатому урожаю в следующем году. Ясная и холодная погода – тоже к урожаю, рассказали в программе «Плюс-минус».
20 декабря церковь чтит память святого Амвросия. Солнце в дымке предвещало сильную метель, ясная погода – морозы. Мокрый снег в этот день обещает дождливое лето. А если хлопья воздушные и сухие – быть летней засухе. Морозный день – лето будет жарким.
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21 декабря православные христиане почитают память святой Анфисы Римской. Наши предки верили, если 21 декабря стоит морозная погода без снега, то вся зима будет теплая и короткая. А если на улице снегопад, то лето будет дождливым.
22 декабря Анна Зимняя. О том, какая погода ждет в ближайшие дни, можно узнать, посмотрев на небо. Низкие облака – к снегопаду, солнце в туманной дымке – к потеплению, а яркие и мерцающие звезды – к усилению мороза.
23 декабря православные христиане почитают память святого Мины. В народе верили, что ясная погода в этот день предвещает сильные морозы, а сухая и ветреная – засушливое лето. Много белых облаков – верная примета грядущего похолодания. Морозы обещают и мерцающие яркие звезды.
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