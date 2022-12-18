Солнце в дымке предвещает сильную метель. О каких приметах конца декабря нужно знать?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 19 декабря церковь чтит память святителя Николая. В народе его прозвали Никола Зимний. Считалось, какой день на Николу, таким будет и 22 мая. Иней 19 декабря – к богатому урожаю в следующем году. Ясная и холодная погода – тоже к урожаю, рассказали в программе « Плюс-минус ».

Ночные морозы, снег и гололедица. Что ещё белорусам ждать от декабря? Прогноз на неделю читайте здесь .

20 декабря церковь чтит память святого Амвросия. Солнце в дымке предвещало сильную метель, ясная погода – морозы. Мокрый снег в этот день обещает дождливое лето. А если хлопья воздушные и сухие – быть летней засухе. Морозный день – лето будет жарким.

21 декабря православные христиане почитают память святой Анфисы Римской. Наши предки верили, если 21 декабря стоит морозная погода без снега, то вся зима будет теплая и короткая. А если на улице снегопад, то лето будет дождливым.

22 декабря Анна Зимняя. О том, какая погода ждет в ближайшие дни, можно узнать, посмотрев на небо. Низкие облака – к снегопаду, солнце в туманной дымке – к потеплению, а яркие и мерцающие звезды – к усилению мороза.