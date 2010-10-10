Солигорские шахтеры достигли самых высоких темпов проходки ствола в истории страны

При строительстве рудника за месяц они прошли 61,5 метра. В Беларуси обычно цифра не превышала 50 метров. Шестой рудник в эксплуатацию должны сдать через два года. Шахтеры скоро будут работать на освоении площадки для следующего, седьмого, рудника.

На 540 метров уже ушло 11 тысяч кубов бетона и пять тысяч тонн тюбингов. Металлическая изоляция защитит будущий ствол от воды. Ведь на руднике поднимать собираются калийную соль – до пяти миллионов тонн в год.

Проходчики сейчас шлифуют стены шахты после бурения. Раз в сутки сюда опускают более 100 килограммов взрывчатки. И после каждой «бомбежки» – на поверхность отгружают до 500 тонн породы.

Шахтеры работают без выходных и праздников, посменно, круглые сутки. Один из них, Иван Николаевич, проходчик с десятилетним стажем. Все шесть солигорских рудников знает изнутри. Как и то, что в шахте важна не столько сила, сколько внимательность. Особенно, когда идешь на рекорд.

Иван Муралевич, проходчик 6 разряда:

Вдруг от раскоски что-то где-то отвалится, вдруг где-то газ какой пойдет на глубине. Это все надо смотреть.

На случай пожара, отсутствия вентиляции или выброса газа, у каждого шахтера есть спасательный баллон с загубником и специальной прищепкой для носа.

Денис Диулин, начальник горнопроходческого участка №1:

С баллоном можно находится до выхода на поверхность либо до того, как придет помощь, до пяти часов в спокойном состоянии. Либо 2-2,5 часа передвигаться быстрым темпом, бегом.

Последние три месяца этот ствол строили со скоростью 50-55 метров в месяц. В этот раз шахтеры побили собственный рекорд. Прошли на шесть метров больше. Таких показателей не было ни на одной из Солигорских руд. А значит, это рекорд и для страны. Темпы выше были лишь у шахтеров в Советском союзе. До сих пор не побит показатель 70 на шахте в Норильске.

Сергей Савастьянов, начальник шахтопроходческого управления:

Когда готовили проходку в 180 метров, я встречался в молодости с этими людьми. Один состав сидел на стволе и поминутно считал каждый цикл, каждую бадью. При этом смотрели, где теряется время. Где можно сократить.

Два ствола шестого рудника, скиповой по подъему руды и клетьевой по доставке людей в шахту, сдадут в ноябре-декабре 2011 года. Но, если темпы работ будут такими же высокими, сроки сократятся как минимум на три месяца. А уже в 2013 году этих шахтостроителей отправят в Любанский район на освоение площадки под седьмой рудник. Возможно, там и побьют нынешний рекорд по проходке в 61,5 метра.

Екатерина Расолько, Александр Миранович, телекомпания СТВ