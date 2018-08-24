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Солигорск празднует 60-летие: какие мероприятия пройдут в субботу и воскресенье

24 августа 2018 19:44
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Новости Беларуси. Мероприятия, посвященные дню рождения Солигорска, начались в 11 утра на Аллее славы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Кстати, здесь появилось еще одно имя. Александр Дыулин – полный кавалер Ордена Славы – работал начальником электрического цеха «Беларуськалия».

Солигорск празднует 60-летие: какие мероприятия пройдут в субботу и воскресенье-1

Программа празднований очень насыщенная. Поздравления будут звучать на улицах райцентра в течение трех дней. Но запомнится этот год горожанам не только песнями и танцами.

Солигорск празднует 60-летие: какие мероприятия пройдут в субботу и воскресенье-4

25 августа завершат строительство долгожданный поликлиники. А 26 числа в городе на старт выйдут участники республиканского легкоатлетического забега.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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