Солигорск празднует 60-летие: какие мероприятия пройдут в субботу и воскресенье

Новости Беларуси. Мероприятия, посвященные дню рождения Солигорска, начались в 11 утра на Аллее славы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Кстати, здесь появилось еще одно имя. Александр Дыулин – полный кавалер Ордена Славы – работал начальником электрического цеха «Беларуськалия».
Программа празднований очень насыщенная. Поздравления будут звучать на улицах райцентра в течение трех дней. Но запомнится этот год горожанам не только песнями и танцами.
25 августа завершат строительство долгожданный поликлиники. А 26 числа в городе на старт выйдут участники республиканского легкоатлетического забега.