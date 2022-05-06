«Солдаты проходят качественную подготовку». Как в Беларуси поддерживают боеготовность?

Новости Беларуси. Вооруженные Силы Беларуси продолжают поддерживать боеготовность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни ракетчики и артиллеристы демонстрируют свою готовность отразить любые угрозы как на земле, так и в воздухе.

С этой целью подразделения приведены в боевую готовность еще до рассвета. Совершить марш в условиях ограниченной видимости на незнакомую местность не единственное условие для войск. Задачи придется выполнять быстро. Они будут меняться, как и численность самих военных. Состав сил, привлекаемых к учебно-боевой проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит оценить готовность нашей армии оперативно отреагировать на возможную кризисную ситуацию.

Владимир Масанский, командир отдельного реактивного артиллерийского дивизиона:

Личный состав настроен отлично. Солдаты проходят качественную подготовку. Специфика именно этого выезда в район выполнения задач заключается в том, что дивизион смешанный.

Напомним, сейчас в Вооруженных Силах Беларуси проходит внезапная проверка сил реагирования. При этом, как уточняет Министерство обороны, проводимые мероприятия никакой угрозы для соседних стран не несут.