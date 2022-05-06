Прямой эфир

«Солдаты проходят качественную подготовку». Как в Беларуси поддерживают боеготовность?

06 мая 2022 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вооруженные Силы Беларуси продолжают поддерживать боеготовность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни ракетчики и артиллеристы демонстрируют свою готовность отразить любые угрозы как на земле, так и в воздухе.

«Солдаты проходят качественную подготовку». Как в Беларуси поддерживают боеготовность?-1

С этой целью подразделения приведены в боевую готовность еще до рассвета. Совершить марш в условиях ограниченной видимости на незнакомую местность не единственное условие для войск. Задачи придется выполнять быстро. Они будут меняться, как и численность самих военных. Состав сил, привлекаемых к учебно-боевой проверке, будет поэтапно наращиваться, что позволит оценить готовность нашей армии оперативно отреагировать на возможную кризисную ситуацию.

«Солдаты проходят качественную подготовку». Как в Беларуси поддерживают боеготовность?-4

Владимир Масанский, командир отдельного реактивного артиллерийского дивизиона:
Личный состав настроен отлично. Солдаты проходят качественную подготовку. Специфика именно этого выезда в район выполнения задач заключается в том, что дивизион смешанный.

Напомним, сейчас в Вооруженных Силах Беларуси проходит внезапная проверка сил реагирования. При этом, как уточняет Министерство обороны, проводимые мероприятия никакой угрозы для соседних стран не несут.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Владимир Масанский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Этот праздник очень ценится в моей семье». В Гродно в преддверии 9 Мая отдают дань подвигу людей
06 мая 2022 07:54

«Этот праздник очень ценится в моей семье». В Гродно в преддверии 9 Мая отдают дань подвигу людей

Говорят о несчастном случае с родственником. Прокуратура и МВД предупреждают о телефонных мошенниках
06 мая 2022 07:13

Говорят о несчастном случае с родственником. Прокуратура и МВД предупреждают о телефонных мошенниках

Андрей Швед: «Чтобы у наших молодых людей мы все вместе вырастили чёткий и жёсткий иммунитет к нацизму и фашизму»
06 мая 2022 07:11

Андрей Швед: «Чтобы у наших молодых людей мы все вместе вырастили чёткий и жёсткий иммунитет к нацизму и фашизму»