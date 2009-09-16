Солдат пришел на похороны сослуживца в платье

Лучший друг погибшего в Афганистане шотландского солдата пришел на его похороны в ядовито-зеленом платье и розовых гетрах.

Церемония прощания с Кевином Эллиоттом состоялась накануне в городе Данди. Эллиотт и его друг Барри Делани договорились, что если кто-то из них умрет, оставшийся в живых придет на похороны товарища в платье.

Делани сдержал обещание. Он подошел к могиле в ярком платье и гетрах и оплакивал погибшего, стоя на коленях. В это же время проходила военная часть церемонии - в честь Эллиотта раздавались залпы. Другие приятели погибшего прикололи к себе ленты со словами “Кевин Эллиотт - наш герой“. Его младшие двоюродные сестры были одеты в футболки с фотографией брата. Сослуживцы Эллиотта появились на прощальной церемонии в военной форме.

Эллиотт был убит 31 августа в южной провинции Афганистана Гильменд. Он погиб во время патрулирования территории. Солдату было 24 года, он служил в шотландском батальоне Black Watch, сообщает Newsru.com.