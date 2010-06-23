Сокращение поставок российского газа в Беларусь вызвало широкий резонанс в иностранной прессе

Эта тема стала одной из главных на полосах периодической печати. Вот некоторые комментарии.

Газета «The Christian Science Monitor» (США):

– Россия опять взялась за свое. Она пользуется газом как инструментом воздействия на поведение своих соседей. Она хочет, чтобы президент Беларуси Александр Лукашенко вступил в новый Таможенный союз, в поддержку которого выступает премьер-министр России Владимир Путин.

The Guardian:

– Спор разгорелся на фоне напряженных белорусско-российских отношений и вновь демонстрирует, что Россия готова перекрывать вентили и по коммерческим, и по политическим соображениям.

La Repubblica (Италия):

– В течение нескольких дней поставки Минску будут сокращены на 85%, и этот вопрос касается непосредственно ЕС, поскольку большая часть газа предназначена Литве, Польше и Германии.

Многие российские политологи и аналитики говорят о неконструктивности российского газового монополиста.

Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО:

– Теоретически, у «Газпрома» сейчас в должниках едва ли не вся Европа: в свете развивающегося мирового кризиса фактически никто не смог выполнить условия контракта по принципу «бери или плати», все снизили объемы закупаемого газа, но им не были выставлены штрафные санкции, тогда как Беларуси претензия была заявлена.

Валерий Нестеров, аналитик ИК «Тройка Диалог»:

– Имиджевые потери «Газпрома» от такой политики могут быть ощутимыми, ведь на Западе компанию хотят видеть исключительно бизнес-единицей, а никак не участником политических переговоров.

Журнал «Нефтегазовая вертикаль»:

– Задание правительства России таможенникам на 2010 год такое: собрать не менее двух триллионов семисот миллиардов рублей – это порядка 40% от всех доходов государства. То есть суть, сбора таможенных пошлин в России искажена до предела. Во всем мире – это средство защитить собственного производителя и собственный рынок от внешних воздействий, а в России – средство наполнения госказны.