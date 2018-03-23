Сохранить жизнь. Как в Минске спасают от замора рыбу

Новости Беларуси. Дышать станет легче. В водоёмах столицы спасают карася и щуку от весеннего замора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 23 марта на Минском море специалисты пробурили лунки, чтобы насытить воду кислородом.