Сохранить жизнь. Как в Минске спасают от замора рыбу

Новости Беларуси. Дышать станет легче. В водоёмах столицы спасают карася и щуку от весеннего замора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 23 марта на Минском море специалисты пробурили лунки, чтобы насытить воду кислородом.
Новости Беларуси. Дышать станет легче. В водоёмах столицы спасают карася и щуку от весеннего замора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 23 марта на Минском море специалисты пробурили лунки, чтобы насытить воду кислородом.
Если заметите всплывших рыб на поверхности, звоните в комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды: 8017-346-88-48
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