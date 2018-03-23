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Сохранить жизнь. Как в Минске спасают от замора рыбу

23 марта 2018 20:00
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Новости Беларуси. Дышать станет легче. В водоёмах столицы спасают карася и щуку от весеннего замора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 23 марта  на Минском море специалисты пробурили лунки, чтобы насытить воду кислородом.

Сохранить жизнь. Как в Минске спасают от замора рыбу-1

Если заметите всплывших рыб на поверхности, звоните в комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды: 8017-346-88-48

Подробнее – в видеоматериале

# общество # Человек и животные # Фотофакт

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