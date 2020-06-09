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«Сохранить стабильность в стране». Президент о главной задаче государственных органов системы обеспечения нацбезопасности

09 июня 2020 08:50
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 июня провел совещание по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, сообщили на официальном сайте главы государства.  

По его словам, главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности – сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок.  

«Сохранить стабильность в стране». Президент о главной задаче государственных органов системы обеспечения нацбезопасности-1

Фото: president.gov.by   

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:    
Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, Западной Европе, как супердемократичные государства обошлись с протестующими. Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности – сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. То, что от вас требуют Конституция и закон.    

По словам главы государства, для обсуждения на совещание вынесены многие вопросы, но основное внимание будет уделено проведению избирательной кампании и выборов Президента Беларуси.     

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко

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