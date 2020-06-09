«Сохранить стабильность в стране». Президент о главной задаче государственных органов системы обеспечения нацбезопасности

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 9 июня провел совещание по вопросам деятельности государственных органов системы обеспечения национальной безопасности, сообщили на официальном сайте главы государства.
По его словам, главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности – сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, Западной Европе, как супердемократичные государства обошлись с протестующими. Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности – сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. То, что от вас требуют Конституция и закон.
По словам главы государства, для обсуждения на совещание вынесены многие вопросы, но основное внимание будет уделено проведению избирательной кампании и выборов Президента Беларуси.