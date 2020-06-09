«Сохранить стабильность в стране». Президент о главной задаче государственных органов системы обеспечения нацбезопасности

По его словам, главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности – сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Демократия демократией, но беспредела быть не должно. И не будет. Вы видели в Соединенных Штатах, Западной Европе, как супердемократичные государства обошлись с протестующими. Главная задача государственных органов системы обеспечения национальной безопасности – сохранить стабильность в стране, обеспечить законность и правопорядок. То, что от вас требуют Конституция и закон.

По словам главы государства, для обсуждения на совещание вынесены многие вопросы, но основное внимание будет уделено проведению избирательной кампании и выборов Президента Беларуси.