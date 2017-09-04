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Сохранить краски осени до следующего сезона: как помочь перезимовать хризантемам и георгинам

04 сентября 2017 12:10
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Красивому цветку – красивая легенда. В Китае верят, что хризантемы появились из солнечных искр и символизируют счастье. А в Японии и вовсе в честь цветка названа высшая награда страны и ежегодно устраиваются колоритные праздники. Такая любовь к хризантеме объяснима: красота ее завораживает, а к условиям цветок не привередлив, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Сохранить краски осени до следующего сезона: как помочь перезимовать хризантемам и георгинам-1

Сохранить краски осени до следующего сезона: как помочь перезимовать хризантемам и георгинам-3

Светлана Цеханович, куратор коллекции хризантем Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Как бы все в меру она любит. Солнце, высаживается на солнечное место. А полив – нужно не сильно переборщить с поливом. Потому что идет вымокание корней, происходит гибель хризантемы.

Размножать хризантемы лучше всего делением куста в течении лета, подбирать не кислую, воздухопроницаемую почву. Правильный уход подарит вам долгое и пышное цветение, в то время как другие цветы уже завянут. Ведь хризантема сочетает в себе августовское солнце и уже холодное дыхание осени.

Сохранить краски осени до следующего сезона: как помочь перезимовать хризантемам и георгинам-6

Светлана Цеханович, куратор коллекции хризантем Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Обычно считается осенним цветком, он это подтверждает, в коллекции Ботанического сада это в основном такие осенние цветы. И самый пик – это август-сентябрь, до заморозков.

Бунтуют против осеннего увядания и георгины. Говорят, что они выросли на месте последнего костра, угасшего после наступления ледника. Поэтому георгин – символ победы жизни над смертью. Красота цветка бывает капризна, здесь особенно важна правильная посадка.

Сохранить краски осени до следующего сезона: как помочь перезимовать хризантемам и георгинам-9

Сохранить краски осени до следующего сезона: как помочь перезимовать хризантемам и георгинам-11

Ирина Коревко, куратор коллекции георгин Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Нужно клубень в лунке разместить, чтобы над корневой шейкой, над верхней частью, где находятся почки возобновления, был слой почвы сантиметров 5-6.

Цветок требователен к поливу, особенно в засушливое время года. Как и многие растения, георгин плохо развивается в тени, поэтому для посадки лучше выбрать солнечную сторону.

Сохранить краски осени до следующего сезона: как помочь перезимовать хризантемам и георгинам-14

Ирина Коревко, куратор коллекции георгин Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Первое правило – это после отрастания удалить лишние побеги. Побеги могут нарастать несколько штук, оставить 2-3. Остальные, которые будут нарастать, потом позже удалять.

Сохранить краски осени до следующего сезона: как помочь перезимовать хризантемам и георгинам-17

Перезимовать георгин может даже в квартире. Достаточно клубень хорошо просушить, обмакнуть в болтушку из обыкновенной красной глины, а после высыхания упаковать в газету и полиэтиленовый пакет и заложить в ящики. Так красота осени сохранится до следующего сезона.

# общество # Растения и цветы

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