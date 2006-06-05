Городской экологический праздник, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды, прошел в Лошицком парке столицы.

Организаторы праздника еще раз попытались призвать к бережному отношению к природному наследию, раскрыть творческие способности молодежи, а также привлечь внимание к проблеме сохранения окружающей среды.

Участниками праздника стали учащиеся столичных школ и учреждений внешкольного воспитания. В программе - экологические конкурсы и игры "Сохраним окружающий мир зеленым!". Была организована работа творческих площадок. Юные флористы состязались в конкурсе "Мастерство и вдохновение", а школьники - в конкурсе "Нет опустыниванию засушливых земель!" и в чтении стихов о парках "Поэзия садов".

По итогам праздника лучшие и самые активные ребята отмечены наградами и призами.