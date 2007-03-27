Согласовать перепланировку квартиры станет проще

С 18 апреля вступает в силу Положение о порядке переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквартирных домах.

Документ детально регламентирует все вопросы, связанные с переустройством и перепланировкой, а также уточняет основные понятия. Принятие подобного документа своевременно - только за прошлый год составлено около 10.000 протоколов и предписаний. Теперь недобросовестных квартиросъемщиков ждет если не выселение, то значительные штрафные санкции.

Многих белорусов испортил квартирный вопрос. Жильцы одной из квартир дома по улице Коммунистической решили использовать квартиру более функционально. Несколько лет назад одна из жилых комнат превратилась в настоящий общественный бассейн. Для соседей, сотрудников ЖЭСа и судов подобный санузел на долгое время превратился в гордиев узел. Практически любая жилищно-коммунальная служба может похвастаться целыми фолиантами дел против недобросовестных владельцев. Только за прошлый год выявлено 4.800 самовольных перепланировок.

"Жильцы, прежде чем приступить к реконструкции, должны получить разрешение в Администрации района. К сожалению, они игнорируют это. Я считаю, что положение положительно повлияет на проведение реконструкции в города", - считает директор ЖЭС №34 Сергей Ковалевский.

Принятие нового постановления - это намерение сказать твердое "нет" самодеятельности и вместе с тем облегчить участь тех, кто только планирует начать перепланировку жилья. При желании сделать перепланировку квартиры, граждане могут обратиться в сметно-проектную организацию или к проектировщику. Тот самостоятельно выполнит все виды работ, которые необходимы, вплоть до проведения вневедомственной экспертизы этого проекта, - отметил начальник отдела Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Михаил Колосов.

Также установлен исчерпывающий перечень работ, которые не являются перепланировкой:

- установка или замена межкомнатных дверей;

- устройство подвесных и натяжных потолков;

- замена электроплит и сантехоборудования;

- установка вентиляционных приборов.

А самовольный снос стен, замена систем канализации и отопления - вне закона. Отвечать за его нарушение придется по всей строгости. В случае нарушения правил штрафные санкции будут от 10 до 30 базовых величин, если же строительные конструкции деформированы, то штраф может достигнуть 50 базовых величин.

Безусловно, идти в обход при оформлении перепланировки себе дороже, официальный путь стал намного короче и эффективнее. Однако, получив разрешение на перепланировку, не стоит забывать и о соседях - за круглосуточный шум перфоратора и грохот кувалды отвечать придется уже по Административному Кодексу.

Тем временем оборотные средства в строительстве и ремонте объектов жилищного фонда, а также оказание жилищно-коммунальных и эксплуатационных услуг физическим лицам в Беларуси, освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость. Такая норма содержится в указе, который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко. Подобные меры приняты с целью недопущения роста цен и тарифов на жилищно-коммунальные и эксплуатационные услуги, а также на строительство и ремонт жилищного фонда.