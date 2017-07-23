Согласно завещанию: прах Марии Магдалены Радзивилл привезли из Швейцарии в Беларусь спустя 72 года
Новости Беларуси. Спустя 72 года прах княгини Марии Магдалены Радзивилл привезли в Беларусь из Швейцарии. Знаменитый деятель культуры, и как она себя называла «белорусская шляхтянка», долгие годы делала все возможное, чтобы поддержать белорусский язык и культуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако в конце 1918 года была вынуждена покинуть свое поместье в Кухтичах и уехать в Швейцарию. Но и при жизни, и в своем завещании Мария Радзивилл неоднократно подчеркивала, что просит захоронить ее останки в Беларуси.
72 года назад в швейцарском Фрибуре не стало Марии Магдалены Радзивилл. Там же она и покоилась до 2017 года. Знаменитая меценатка покинула Беларусь в 1918 году после прихода к власти большевиков. Но сердце оставила в родной усадьбе в Кухтичах и Минске.
В начале XX века Мария Магдалена Радзивилл жила на первом этаже вот этого тогда еще жилого дома. До Красного костела здесь шагов 10, не более. Она ежедневно ходила сюда молиться и еще при жизни всегда повторяла: после смерти похороните меня здесь.
Долгие года перевести останки было невозможно. И только сейчас выполнить просьбу взялся Александр Сапега – доверенное лицо семьи Радзивилл, также живущий в Швейцарии.
Кстати, там и поныне живут потомки Радзивиллов. В том числе и любимый правнук знаменитой «шляхтянки» Антоний Бурбон Сицилийский. Он поддержал идею и простился с Магдаленой Радзивил.
Александр Сапега, доверенное лицо семьи Радзивилл:
Ужо пасля вайны, калі было больш-менш ціха, ён наведваў яе ў Фрыбургу. Сустрэчы былі кароткія, але ён кажа, што яны сустракаліся, яна давала яму таксама цукеркі. Шмат можна расказаць, якой яна была, але заўсёды памятае вось гэтыя сустрэчы з ёй.
Чтобы доставить останки усопшей, понадобилось без малого два месяца – столько заняло оформление всех бумаг на столь деликатный груз. Где сейчас урна – тайна. Не раскрывается и место захоронения. Родственники просили поддержать волю княгини. И в костеле канцелярия изучает все необходимые документы. Вероятнее всего, капсула с храмом там и будет храниться.
Александр Сапега, доверенное лицо семьи Радзивилл:
Кожны чалавек жадае вярнуцца да дому, да хаты. Таму, я думаю, першае, што трэба рабіць, гэта намагацца пахаваць яе тут. Я лічу, што кожны беларус павінен ганарыцца гэтай асобай. Для мяне таксама асабісты гонар было ўдзельнічаць ў гэтым і прыняць нейкі ўдзел у тым, каб яе сюда перавезці.
«Считаю себя белорусской, литовского происхождения, как и мой муж – полькой себя не признаю». Пропитанная с детства белорусской историей и культурой княгиня не жалела денег на открытие школ, семинарий. Мария Магдалена финансово поддержала первые издания таких авторов, как Максим Горецкий, Якуб Колас и даже Максим Богданович. В знак признательности на одну из первых обложек «Венка» разместили «Лебедя» – фамильный герб княгини.