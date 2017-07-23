Согласно завещанию: прах Марии Магдалены Радзивилл привезли из Швейцарии в Беларусь спустя 72 года

Новости Беларуси. Спустя 72 года прах княгини Марии Магдалены Радзивилл привезли в Беларусь из Швейцарии. Знаменитый деятель культуры, и как она себя называла «белорусская шляхтянка», долгие годы делала все возможное, чтобы поддержать белорусский язык и культуру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако в конце 1918 года была вынуждена покинуть свое поместье в Кухтичах и уехать в Швейцарию. Но и при жизни, и в своем завещании Мария Радзивилл неоднократно подчеркивала, что просит захоронить ее останки в Беларуси.

72 года назад в швейцарском Фрибуре не стало Марии Магдалены Радзивилл. Там же она и покоилась до 2017 года. Знаменитая меценатка покинула Беларусь в 1918 году после прихода к власти большевиков. Но сердце оставила в родной усадьбе в Кухтичах и Минске.

В начале XX века Мария Магдалена Радзивилл жила на первом этаже вот этого тогда еще жилого дома. До Красного костела здесь шагов 10, не более. Она ежедневно ходила сюда молиться и еще при жизни всегда повторяла: после смерти похороните меня здесь.

Долгие года перевести останки было невозможно. И только сейчас выполнить просьбу взялся Александр Сапега – доверенное лицо семьи Радзивилл, также живущий в Швейцарии.

Кстати, там и поныне живут потомки Радзивиллов. В том числе и любимый правнук знаменитой «шляхтянки» Антоний Бурбон Сицилийский. Он поддержал идею и простился с Магдаленой Радзивил.