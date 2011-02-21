Согласно переписи населения 2009 года, белорусский язык назвали родным 60% жителей страны

21 февраля День родного языка отмечают на планете. По данным ЮНЕСКО, в мире свыше шести тысяч языков. Наша республика – полиэтническое государство. По итогам последней переписи населения, на территории Беларуси постоянно проживают представители около 140 национальностей и народностей. Большинство жителей страны относят себя к коренным белорусам. Родными считают и белорусский, и русский языки.

Яна яшчэ ў дзіцячым садку размаўляла адразу на дзвюх мовах. 11-гадовая Касандра нарадзілася ў інтэрнацыянальнай сям’і: маці – беларуска, бацька – іранец. І хоць на ўроках дзяўчына з экзатычным імем адказвае па-руску і беларуску, дома «шліфуе» іранскую.

Касандра Шахаб, вучаніца гімназіі № 23 Мінска:

Я не могу сказать какой язык мне роднее. Они во мне слились воедино. Оба языка мне родные.

Дзеці-іншаземцы ў нашых школах і гімназіях – выпадак нярэдкі: беларускую грамату «штурмуюць» і кітайцы, і палякі, і украінцы. І хоць у іх праграме акцэнт на дзяржаўных мовах Беларусі, вывучаюць і свае. Справа не толькі Міжнароднага дня роднай мовы, а штодзённая.

Дарэчы, у сталічных установах адукацыі ўсё часцей сустракаюцца і настаўнікі з іншых краін, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Цзяо Янь, настаўніца кітайскай мовы гімназіі № 23 Мінск:

С белорусскими друзьями – на русском языке. А у меня тут еще есть много китайских друзей, с которыми мы почти каждый день вместе.

Вучань:

Я считаю своим родным языком белорусский, потому что я белорус, и я здесь родился. І таму што ён прыгожы, меладычны.

Вучаніца:

Я вучылася ў рускамоўнай школе. Перайшла сюды, таму што тата мне сказаў, што трэба ведаць сваю мову, беларускую.

Не дзень, а цэлы тыдзень прысвяцілі роднай мове студэнты і выкладчыкі філалагічнага факультэта БДУ.

Віктар Шніп, паэт, галоўны рэдактар выдавецтва «Мастацкая літаратура»:

Ішоў сюды па калідорах. Бачу столькі дзяўчат. І мне прыемна чуць, што яны паміж сабой гавораць па-беларуску.

Іван Роўда. дэкан філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта:

Што датычыць беларускай мовы, то па дадзеных ЮНЭСКА яна адна з самых мілагучных моў свету.

І польская, і беларуская, і руская, і украінская. Лукас Хвістэк вывучаць лінгвістыку ў Брэсцкім універсітэце імя Пушкіна з Польшчы спецыяльна прыехаў пяць гадоў таму.

Сёння ён студэнт трэцяга курса філалагічнага, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне». Родную польскую ўжывае як з сябрамі-палякамі, так і з беларусамі – яны з радасцю успрымаюць магчымасць папрактыкавацца.

Лукас Хвістэк, студэнт Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна:

В Польше, к сожалению, не мог бы достичь того, что достигаю здесь, потому что студентам не предоставляется такая возможность. Все, что составляет круг моих интересов, я могу развить здесь.

Зразумела, сутнасць Міжнароднага дня роднай мовы – у роўнасці моў. Як дзвюх нашых дзяржаўных, рускай і беларускай, так і іншаземных. А ў Беларусі жыве нямала нацыянальнасцяў. І ўсё ж, паводле перапісу насельніцтва 2009 года, сваёй роднай мовай назвалі беларускую 60% жыхароў Беларусі.