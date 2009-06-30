Согласие папы на выезд сына или дочери за границу необязательно!

Несовершеннолетние белорусские граждане могут выезжать за границу в сопровождении одного из законных представителей без согласия второго

Совет Республики Национального собрания Беларуси одобрил сегодня проект закона "О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь".



Согласно законопроекту несовершеннолетние белорусские граждане могут выезжать за границу в сопровождении одного из законных представителей без согласия второго. Если же один из родителей против отправки ребенка за рубеж, он имеет право обратится в суд с заявлением об определении иного порядка за исключением случаев, когда несовершеннолетний едет на лечение, оздоровление или консультацию. Сведения об установленном судом порядке включаются в банк данных о гражданах, право которых на выезд временно ограничено.



В целом законопроект направлен на обеспечение конституционного права граждан свободно покидать Беларусь и беспрепятственно возвращаться обратно. При разработке документа использовался опыт зарубежных стран - Германии, Швеции, США, Франции, государств СНГ. Положения законопроекта соответствуют общепризнанным международным нормам.



В нормативном акте установлены также единые основания для временного ограничения права белорусских граждан на выезд из республики. Выезд может быть временно ограничен, например, если гражданин владеет сведениями, составляющими государственную тайну, является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, если ему предъявлен гражданский иск в суде. В числе оснований также значится неисполнение без уважительных причин имущественных, налоговых, алиментных обязательств. Право на выезд может быть ограничено, когда гражданин является должником по делу об экономической несостоятельности. К этому списку отнесено и уклонение от явки на мероприятие по призыву на военную службу.



Первый заместитель директора Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси Александр Макаревич пояснил, что законопроект также разработан в целях упрощения разрешения ситуаций, когда между родителями существуют конфликтные отношения. Один из родителей по-прежнему сможет препятствовать выезду ребенка с другим родителем, но делать это он сможет по своей инициативе и в судебном порядке, передает корреспондент БЕЛТА.