Соглашения СНГ о признании льгот участников войны нуждаются в доработке

Соглашение о взаимном признании прав на льготный проезд для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним, от 12 марта 1993 года нуждается в доработке с учетом проведенной в некоторых странах СНГ монетизации льгот.Такое мнение в интервью корреспонденту БелТА высказал заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Валерьян Король, подводя итог проходившему 22-23 марта в Исполнительном комитете Содружества в Минске заседанию Межгосударственной рабочей группы с участием представителей национальных министерств и ведомств транспорта, финансов, социальной защиты и здравоохранения. В заседании приняли участие представители Беларуси, России, Украины, Азербайджана, Армении, Молдовы и Таджикистана. Валерьян Король отметил, что Беларусь является единственной страной СНГ, где данное Соглашение выполняется полностью. Только в нашей республике все граждане, подпадающие под действие этого документа и имеющие право на льготный проезд по территории государств-участников СНГ, были обеспечены специальными проездными листами-талонами на 2006-2010 годы. Во всех остальных государствах Содружества, подписавших Соглашение, такие листы-талоны пока даже не изготовлены. Кроме того, при покупке билетов в транспортных кассах тех стран Содружества, где натуральные льготы были заменены денежными выплатами, проездные листы-талоны не принимаются. "Поэтому ветеранам, являющимся гражданами других государств приходится покупать билет в своей стране "туда и обратно", что не всегда удобно", - отметил Валерьян Король. На заседании было принято решение обратиться в правительства государств-участников Соглашения от 12 марта 1993 года, перешедших на монетизацию льгот, в ближайшие сроки определить механизм реализации документа на их территории, а при необходимости и выработать предложения по изменению текста Соглашения, сообщил замминистра. Работа по выработке предложений по дальнейшей реализации Соглашения о взаимном признании льгот и гарантий для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории других государств, семей погибших военнослужащих от 15 апреля 1994 года и Соглашения о взаимном признании прав на льготный проезд для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним, от 12 марта 1993 года будет продолжена на очередном заседании Межгосударственной рабочей группы с участием представителей заинтересованных министерств и ведомств стран СНГ, сообщил Валерьян Король.