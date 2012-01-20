Соглашение о движении по внутренним водным путям подписали Беларусь и Польша

Уже в ближайшее время по общим рекам и каналам пойдут как туристические, так и грузовые суда.



Стороны учли все взаимные интересы. Документ дает равные права государствам при пользовании внутренними водами, шлюзами, портами, местами стоянок, а также предусматривает оказание помощи в аварийных случаях. Аналогичные условия действуют для судоходных и портовых платежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Иван Щербо, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Уверены, что по нашей ветке от Бреста туристические корабли будут уходить до Пинска и ниже с выходом на Припять и на Украину. К концу этой пятилетки мы откроем и услышим даже о том, что мы начали отсюда в порты возить больше грузов.



Анна Выпых-Наметко, заместитель министра транспорта, строительства и морского хозяйства Республики Польша:

Грузы пойдут, тогда когда к этому будут готовы каналы и реки. Одной из целей, которые мы ставим перед собой, – обратить внимание на развитие именно этой перспективной как для нас, так и для Белорусов, сферы судоходства и ее преимуществах.