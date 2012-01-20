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Соглашение о движении по внутренним водным путям подписали Беларусь и Польша

20 января 2012 13:38
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Уже в ближайшее время по общим рекам и каналам пойдут как туристические, так и грузовые суда.

Стороны учли все взаимные интересы. Документ дает равные права государствам при пользовании внутренними водами, шлюзами, портами, местами стоянок, а также предусматривает оказание помощи в аварийных случаях. Аналогичные условия действуют для судоходных и портовых платежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Щербо, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Уверены, что по нашей ветке от Бреста туристические корабли будут уходить до Пинска и ниже с выходом на Припять и на Украину. К концу этой пятилетки мы откроем и услышим даже о том, что мы начали отсюда в порты возить больше грузов.

Анна Выпых-Наметко, заместитель министра транспорта, строительства и морского хозяйства Республики Польша:
Грузы пойдут, тогда когда к этому будут готовы каналы и реки. Одной из целей, которые мы ставим перед собой, – обратить внимание на развитие именно этой перспективной как для нас, так и для Белорусов, сферы судоходства и ее преимуществах.

# общество # Белоруссия

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