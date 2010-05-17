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Содержание элитной недвижимости в Минске обойдется дороже

17 мая 2010 11:43
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С начала лета владельцы коттеджей будут оплачивать услуги ЖКХ в полном объеме. Какие квадратные метры попадут в категорию роскоши – решат специальные комиссии.

До середины июня они дадут оценку комфортабельности 8,5 тысячам столичных строений. Напомним, сегодня бюджет погашает около 70% коммунальных платежей граждан.

Владимир Реентович, генеральный директор ГПО «Минское городское жилищное хозяйство»:
– Установлена усадебная застройка повышенной комфортности – более 200 квадратных метров жилой площади, обеспеченная всеми коммуникациями для жизнедеятельности коттежной застройки. Им будет обоснованно начисляться цена по полному экономическому возмещению всех затрат. Это фактически по себестоимости оплата всех жилищно-коммунальных услуг.

# общество

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