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Соцобеспечение в обмен на жилье: для пенсионеров построят новый корпус в санатории «Свитанок» под Минском

17 января 2011 13:53
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Новое направление соцобеспечения одиноких пожилых людей намерены опробовать в Минске в этом году. Сейчас рассматривают несколько вариантов.

Так, по желанию пенсионера социальные работники будут оказывать необходимые услуги, если он передаст свое жилье в собственность города. При этом ему выплатят ренту.

Также при желании можно будет передать жилье государству и перейти на полное обслуживание в стационарное интернатное учреждение, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Около 50 пожилых минчан уже решили воспользоваться такой возможностью. Почти 600 человек взяли время на размышление. Для всех желающих построят новый корпус в санатории «Свитанок» под Минском.

Анатолий Ражанец, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Сегодня уже ведется работа с проектным институтом, ведется работа по наполнению здания и соответствующих помещений оборудованием, приспособлениями для того, чтобы люди могли себя чувствовать себя практически как в домашней обстановке плюс те услуги и внимание со стороны обслуживающего персонала.

Михаил Гаухфельд, главный архитектор УП «Минскпроект»:
Это будут однокомнатные или двухкомнатные мини-квартиры. Главное отличие — человек будет под постоянным наблюдением.

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# Государственная политика в области жилищного строительства

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