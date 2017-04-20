Социсследование: около 30% молодых белорусов находят работу в течение месяца

По результатам исследования, самым распространенным мотивом выбора той или иной специальности у молодежи является эмоциональная связь с профессией. При этом наиболее важной характеристикой работы является уровень заработной платы. Более половины опрошенных не жалеют о выборе своей специальности. Те же, кто еще учится, уверены в том, что смогут реализовать себя именно в Беларуси.

Новости Беларуси. Около 30% молодых белорусов находят работу в течение месяца. К такому выводу пришли специалисты молодежной лаборатории социсследований. Опрос охватил две тысячи респондентов в возрасте от 16 до 30 лет и все белорусские регионы.

Александра Ремизевич, участник форума:

Закончила педагогический университет, работаю по специальности в колледже, педагогом-организатором. У нас очень ценят молоды специалистов, достаточно легко было найти работу. Работаю с детьми, очень нравится.

Артем Карпенко, участник форума:

Мы помогаем трудоустроиться молодежи как в сезонный летний период, то есть студотрядовские движения, так и просто оказываем содействие в трудоустройстве. У нас работает горячая линия, то есть по телефону можно обратиться в нашу организацию. А также прийти в районный комитет.

В Минске 20 апреля проходит национальный форум работающей молодежи. Участники – это более сотни человек – собрались на территории одного из крупнейших предприятий. Много говорили о подготовке молодых людей, которые обладают потенциалом к управленческой деятельности. Затронули участники и вопрос создания Республиканского Совета лидеров работающей молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.