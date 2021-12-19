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Социология как ориентир для управленцев. Что стоит за данными глобального исследования? Анонс ток-шоу «По существу»

19 декабря 2021 17:05
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Новости Беларуси. Как подобрать ключ к общественной белорусской машине, да так, чтобы она двигалась только вперед и на безопасной скорости? Социология и данные исследования становятся кодом доступа и ориентиром для управленческих решений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

На площадке ток-шоу «По существу» завтра, 20 декабря, Кирилл Казаков и Алена Сырова обсудят с экспертами, что стоит за данными глобального исследования и определят закономерности общественного мнения.  

Включайте СТВ в понедельник в 18:30.  

# Социологический опрос # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Фотофакт

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