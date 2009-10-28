Социальный вектор в бюджете останется основным

Расходы на него в 2010 году только увеличатся — об этом стало известно в ходе традиционного отчёта Правительства депутатам.

8% — эту цифру ещё до начала заседания активно и с радостью обсуждают депутаты. Расходы бюджета на социальную сферу в 2010 году станут больше, а значит, есть надежда, что проблем в этой сфере станет меньше. Доклад вице-премьера затягивается почти на полчаса, но его цифры скорее радуют. Безработица по-прежнему меньше одного процента, ввод в строй жилья увеличивается – на 15% к уровню прошлого года, а запасы на складах сокращаются. Правда, очень медленно.

Владимир Потупчик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь: «В январе-сентябре 2009 года соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства на промышленных предприятиях составило 77,8%. По сравнению с январем-августом данный показатель снизился на 2,4 процентного пункта».

То, что депутаты ничего не забывают, они сегодня доказали количеством заданных вопросов. Пособие матерям, воспитывающим детей в возрасте до трех лет, обещали повысить. Так повысят ли, спросили у вице-премьера. Владимир Потупчик ответил — предложение сейчас готовится. В итоге уже после Нового года детское пособие дорастёт до бюджета прожиточного минимума.

Но на этом взрослые вопросы о детях не закончились. Депутаты предложили предоставить женщинам право уходить в дородовый отпуск уже на 28 неделе беременности. Недоношенных детей и преждевременных родов станет меньше, а значит, сократятся и расходы на медобслуживание. Вице-премьеру идея понравилась.

Эхо в Овальном зале сегодня было долгим. Почти три часа депутаты спрашивали о насущном. К примеру, уже с завтрашнего дня будут сняты ограничения торговых надбавок на большинство товаров. Депутаты переуточнили – как бы вместо здоровой конкуренции мы не пришли к больно бьющим ценам. Вице-премьер успокоил – не ждите монопольного сговора торговых сетей. Проконтролировать это у правительства сил хватит.

Впрочем, избавлять от мифов сегодня пришлось и ещё одно грядущее событие - первоноябрьское повышение пенсий.

Лариса Вершалович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь: «Некоторые граждане связывают указ о повышении пенсий с тем, что может быть повышение платы за коммунальные услуги. Или этого не будет?»

Владимир Белохвостов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь: «По комментарию Президента вы знаете, что это должно быть сделано равномерно в пределах семи долларов. Я думаю, до конца года такого повышения не произойдёт».

В число больных вопросов попал сегодня и вопрос лекарств. Народные избранники констатировали – цены на отдельные импортные препараты растут и растут. Чиновники же рассказали, что уже подписали с иностранными фармкомпаниями меморандум о сдерживании цен. Но как эти цены «лечить» дальше – пока не придумали.

Впрочем, отдельно говорили сегодня в Палате представителей не только о расходах, но и доходах. Ведь главная задача сейчас — сохранить покупательную способность заработной платы белорусов. Что нужно сделать, чтобы способность эта выросла, рассказал журналистам Владимир Потупчик.

Владимир Потупчик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь: «Наши расчёты показывают, что для того, чтобы это произошло, нужно тарифную ставку первого разряда повысить с 77 до 81 тысячи рублей. Сейчас мы над этим работаем, пока о сроках я говорить не буду, но в наших планах стоит, в том числе, и вопрос повышения заработной платы».

Заканчивалось сегодняшнее совместное заседание вопросами уже куда более лёгкой степени сложности. Министр внутренних дел пояснил депутатам, что вопрос об отмене запрета на автотонировку уже давно стоит ребром.

Анатолий Кулешов, министр внутренних дел Республики Беларусь: «Сейчас речь идёт о том, чтобы разрешить тонировку задних стёкол и передних боковых. Я думаю, в следующем году мы этот вопрос решим окончательно и поставим в нём точку».

А вот итог подвели и вовсе оптимистичный: какое кино нужно смотреть в белорусских поездах и автобусах.